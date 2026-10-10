Anversa nel cuore: Svilar ci è nato, Butez ha tovato famiglia

C'è chi, tanto tempo fa, andava «a 100 all'ora». (...) Gasp già domenica a Como, potrebbe superarlo a destra e toccare addirittura quota trecento vittorie in serie A. Un traguardo importante che lo p...
Ancora ventiquattro ore per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Gasperini non ha ancora deciso l'undici anti Como e non c'è da sorprendersi perché l'avversario è ostico e per superare le trappo...
Roma resta il centro nevralgico degli interessi dei Friedkin.(...) Il gruppo texano ha deciso di mettere in vendita l’Everton, l’altra società di proprietà insieme al Cannes, acquistata nel 2024. La n...
Malen ci è tornato dopo aver provato la carta dell'Arsenal, Douvikas ci è invece sbarcato dopo aver lasciato per la prima volta la Grecia. L'Olanda, però, è stata fondamentale per entrambi, il trampol...
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