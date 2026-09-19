All'Olimpico 68 mila tifosi: 81° sold out con i Friedkin

[...] Arrivato a Roma, tra un rifiuto di Raspadori e uno Zirkzee in stile Godot, Donyell Malen scelse di indossare il 14 sulle spalle. Fermi tutti: un olandese con il 14 e allora viene spontaneo pensa...
Mile vestirà di verde speranza, quella che accompagnerà la Roma prima della partita e, Gasp se lo augura, anche durante; Josep si confonderà nella notte, che si affaccia sulle sponde di un Olimpico tu...
Niente gerarchie, niente titolarissimi. Era stato chiaro qualche giorno fa Gian Piero Gasperini prima di Torino-Roma e non cambia idea neanche per il big match di questa sera contro l'Inter. [...] Il...
Partire da dietro, ma con un chiodo fisso in testa: sorpasso. Quanti significati può avere la partita di stasera, quanto può spostare un risultato o un altro? In caso di successo della Roma, aumentere...
Loading