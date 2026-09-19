All'Olimpico 68 mila tifosi: 81° sold out con i Friedkin

[...] Lo stadio Olimpico vestito a festa si trasformerà in una bolgia per Roma-Inter, la sfida con tutto il meglio del calcio italiano in campo tra record e super duelli annunciati. Attesa alle stelle L'81° sold out dell'era Friedkin (circa 68.000 spettatori) garantirà un colpo d'occhio straordinario: 3.500 tifosi nerazzurri sono attesi nel settore ospiti, la Curva Sud giallorossa è pronta a regalare nuove coreografie mozzafiato. Una partita con un'attenzione mediatica eccezionale attorno, con 250 giornalisti in tribuna, più di 50 testate coinvolte, 61 fotografi e 8 broadcaster esteri per un totale di oltre 400 accreditati, comprese Lega e produzione. [...] Anche gli occhi della proprietà giallorossa si poseranno sull'Olimpico: dagli Stati Uniti è atteso il vicepresidente giallorosso Ryan Friedkin, preceduto da 48 ore nella Capitale da Ed Shipley, uomo di fiducia del padre Dan (a riprova di come la proprietà voglia stare vicina alla squadra in una giornata così importante), mentre sul fronte Inter allo stadio ci sarà tutto lo stato maggiore con il presidente Beppe Marotta "capo delegazione".

(Gasport)