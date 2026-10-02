Allarme Cristante: fastidio al ginocchio. Rischia uno stop

LEGGO (F. BALZANI) - Il mal di schiena gli ha impedito di giocare in Nazionale, ora un fastidio al ginocchio lo mette in dubbio per la sfida al Como. Bryan Cristante - presente mercoledì sera alla partita di basket della Maxima - si è fermato per una leggera infiammazione e verrà valutato nelle prossime ore dallo staff medico. Il centrocampista, fin qui il giocatore più utilizzato da Gasperini, rimane in dubbio per la sfida dell'undici ottobre contro la squadra di Fabregas anche se si respira ottimismo. In caso di forfait, al fianco di Koné, è pronto de Roon. L'olandese non ha ancora giocato dal primo minuto, ma sta lavorando a Trigoria per tutta la durata della maxi sosta fornendo ottime risposte da un punto di vista atletico. In attacco sarà ballottaggio a tre per una maglia al fianco di Malen e Dybala: Mora è reduce da un super gol di rovesciata con l'under 21 portoghese, Soulé è pronto per l'esordio con l'Argentina e Pellegrini è tornato al 100% dopo la mini preparazione.