Ai Mondiali: Malen ed El Aynaoui rivali per un giorno, l'olandese cerca ancora il primo gol

Malen contro El Aynaoui: c'è da scommettere che davanti alla tv, spettatore interessato, ci sarà anche Gian Piero Gasperini. (...) Stanotte, alle 3 della mattina, si gioca Olanda-Marocco, uno dei sedicesimi di finale più interessanti del Mondiale in corso. Si affronteranno due giallorossi, che stanno disputando il torneo con risultati (personali) opposti.L'attaccante è in crisi di fiducia, il ct Koeman l'ha riportato a giocare in fascia e lui non ha ancora trovato il gol. Il centrocampista, invece, si sta rivelando uno dei migliori interpreti della competizione, dando seguito all'ultimo mese positivo disputato in giallorosso. Chissà per chi farà il tifo Gasp…

(corsera)