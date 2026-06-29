A Gasp piace Puerta, seguito anche Engels

Aspettando le cessioni la Roma inizia ora a stringere il cerchio sugli acquisti chiesti da Gian Piero Gasperini. (...) Per Mason Greenwood verrà presentata nei prossimi giorni la prima offerta ufficiale al Marsiglia che non intende scendere dalla richiesta di 50 milioni più bonus, la stessa ribadita in queste ore anche al Fenerbahce. Ma il tecnico ha chiesto anche un centrocampista soprattutto in considerazione della possibile partenza di Manu Koné. Tra i profili graditi c'è Gustavo Puerta che si sta mettendo in mostra al Mondiale con la Colombia. Il classe 2003 lascerà II Racing Santander, ma la concorrenza non manca e vede anche Bologna e Porto tra le pretendenti. Valutazione: 20 milioni. La stessa di Arne Engels del Celtic, altro nome nell'agenda di D'Amico. Piace da tempo, invece, Matt O'Riley che Gasp aveva già chiesto ai tempi dell'Atalanta. Il centrocampista danese lascerà il Brighton, probabilmente in prestito con diritto di riscatto (...).

(gasport)