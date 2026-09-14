Torino-Roma, MALEN: "Voglio segnare tanti gol. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere"

Al termine della sfida contro il Torino, ha parlato l'attaccante giallorosso Donyell Malen Queste le sue parole:

MALEN A DAZN

Qui è nata la sintonia tra te e Dybala. Il copione è sempre lo stesso. Ti piace la parola “Dybamalen”

"L’importante è segnare. Mi dispiace per lui che non otterrà l’assist."

Ti rendi conto di quello che stai diventando per i tifosi della Roma?

"Non penso all’idolo che sto diventando. Voglio segnare tanti gol e abbiamo degli obiettivi di squadra da raggiungere. Sono concentrato solo su questo"

Hai mai visto un gol con i crampi?

"No. Non ho mai visto un’esultanza del genere. Ho detto di portagli una sedia"

Solo Totti ha fatto 6 gol nelle prime 4 giornate di campionato. Che effetto ti fa vedere il tuo nome accanto al suo?

“So quanto ha fatto Totti per la Roma. Mi piace giocare a calcio, mi diverto tanto anche a fare questi record”