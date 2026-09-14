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Torino-Roma, CASTRO: "Felice della fiducia del mister. Malen uno dei migliori al mondo, con lui si può imparare molto"

Interviste Partita
di FedericoL
lunedì, 14 settembre 2026 alle 20:39
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Al termine della sfida contro il Torino, ha parlato l'attaccante giallorosso Santiago Castro. Queste le sue parole:
CASTRO A DAZN
Sei entrato al posto di Malen. Significa grande fiducia da parte dell’allenatore. Come sta andando il processo di integrazione e quanto senti la fiducia di Gasperini?
"Bene bene. Sono contento di essere arrivato in squadra di questo livello come la Roma. Ho trovato un gran gruppo, ho trovato grandi persone non solo gli argentini. Anche i più grandi mi hanno fatto sentire questo club, questa piazza. Sono felice che il mister mi dia fiducia. Malen è uno dei migliori al mondo, sono felice, con lui si può imparare molto"
Nello spogliatoio c’è il pensiero di giocarsi lo scudetto?
"Penso che quando arrivi in una squadra così devi lottare per tutto. La Roma deve vincere sempre, anche le amichevoli. Anche l’allenatore e lo staff te lo fanno sentire"
Hai il Dall’Ara tatuato. Ti tatui anche l’Olimpico?
"Dopo vediamo. Siamo alla quarta giornata, dobbiamo aspettare. Ci sono tante partite, la Champions, la coppa Italia. Dobbiamo aspettare e ringraziare i tifosi che ci danno lo stimolo di dare il 100%"
CASTRO IN CONFERENZA STAMPA
Ora c'e I'Inter, già decisiva per guardare in alto?
"Sarà importante come tutte le altre. Siamo a inizio campionato, ce ne saranno piu di 30. E' un bello stimolo, ma anche oggi abbiamo dimostrato carattere. Siamo tornati alle 3 di notte venerdi, siamo venuti su un campo difficile. Abbiamo una rosa lunga, siamo contenti e lo staff ci stimola e ci fa lavorare at mille per 100" 
Come sono andati questi primi mesi? Quando arriva il primo gol?
"Sono stati belli, sto imparando uno stile di gioco nuovo. Quando arrivi in una squadra con tanta qualità, ti trovi facilmente. Lo staff sta sempre sul pezzo e ci aiuta. Ho preso quattro pali, sono stato un po' sfortunato...Ma c'è un altro che segna per tre o per quattro. Sono contento per lui, io voglio aiutare la squadra per tutti i minuti che sono in campo. Imparare da uno come Malen è importante: ho avuto anche Immobile e tanti altri, è bello imparare da loro.
Nella ripresa c'è stata un po' di stanchezza...
"La gara non era facile, loro giocavano in casa e dovevano salire. Hanno qualità e giocatori forti davanti, abbiamo sofferto un po' ma siamo riusciti a segnare e ci prendiamo i tre punti"

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