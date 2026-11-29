Archiviato il successo per 4-0 contro il Monza, Matias Soulé , autore di una splendida doppietta, ha parlato al termine della gara per commentare la vittoria della Roma. Ecco le sue parole.

Sky

Cosa contribuisce a non far segnare nessuno questo signore qui (Ndicka, ndr)?

“Siamo stati bravissimi tutti. Questo è un segnale positivo, non prendere gol. Dobbiamo continuare così per restare lassù”

Nelle ultime quattro stagioni nessuno ha segnato così tanto da fuori area.

“Non lo sapevo. Il mister non vuole tanto che calciamo da fuori area, vuole che entriamo con la palla dentro l’area, ma quando c’è la possibilità e sei vicino magari ci provi e per fortuna ho fatto gol”

DAZN

Che gol hai fatto? Dybala ha detto “mamma mia che gol ha fatto” due volte.

"È stato tutto veloce, ogni volta che riesco provo a calciare, il mister a volte vuole che entriamo dentro l’area ma quando possiamo ci proviamo."

Questa squadra dà la sensazione di starci dentro con cattiveria e intensità in tutte le competizioni, è anche la vostra sensazione?

"Dobbiamo giocare nella stessa maniera. In tutte le competizioni proviamo a giocarcela fino alla fine, finché riusciremo. In campionato stiamo bene, in Champions abbiamo pareggiato contro la migliore squadra ma adesso abbiamo tre partite che sono fondamentali per passare il turno."

Quante persone vi fermeranno per il Derby?

"Sappiamo come lo vivono qua, sarà ancora più bello perché siamo lì tutte e due ma prima abbiamo il Bologna e dobbiamo pensare a quella."