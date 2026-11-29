Roma-Monza, SOULÉ: "Gasperini non vuole che calciamo da fuori area, per fortuna ho fatto gol"Interviste Partita
"È stato tutto veloce, ogni volta che riesco provo a calciare, il mister a volte vuole che entriamo dentro l’area ma quando possiamo ci proviamo."
"Dobbiamo giocare nella stessa maniera. In tutte le competizioni proviamo a giocarcela fino alla fine, finché riusciremo. In campionato stiamo bene, in Champions abbiamo pareggiato contro la migliore squadra ma adesso abbiamo tre partite che sono fondamentali per passare il turno."
"Sappiamo come lo vivono qua, sarà ancora più bello perché siamo lì tutte e due ma prima abbiamo il Bologna e dobbiamo pensare a quella."
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