Roma-Slovan Bratislava, Yaya Touré: "La Roma è un grande club. Con il Real Madrid meritava di vincere"

Il tecnico dello Slovan Bratislava, Yaya Toure, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match di Champions League contro la Roma. Ecco le sue parole:

Che sensazioni hai nel tornare all'Olimpico?

"Ero in campo in finale di Champions qui. Ho ricordi splendidi della finale contro lo Utd che vincemmo. Oggi è un'altra partita da allenatore. Sono curioso di vedere come giocherà la mia squadra"

Cosa ti aspetti?

"Ho un enorme rispetto per la Roma, sono un grande club. Sappiamo tutti che sarà difficile. Contro il Real Madrid sono stati sfortunati, meritavano di vincere. Per loro è stata una delusione. Cercheremo di impegnarli dando il 100% e vedere se riusciremo anche a portare a casa il risultato"