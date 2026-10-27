Roma-Cagliari, Maldini: "Ci è mancato l’ultimo pezzettino per portare a casa i puntI"

Al termine della sfida persa contro la Roma, ha parlato il cagliaritano Daniel Maldini. Le sue parole:

MALDINI A DAZN

È mancato qualcosa nel finale? Cosa?

"Ci è mancato l’ultimo pezzettino per portare a casa i punti ma la partita è stata fatta bene."

Stavamo sottolineando come anche squadre come Cagliari e Frosinone vogliano giocarsi sempre la partita, è una cosa che fa bene a tutti, qual’è la tua opinione?

"Penso che se vuoi venire contro queste grandi squadre a fare punti barricarsi sia la peggiore delle ipotesi. In questo il mister è molto bravo."

Cosa significa per tutti voi riavere Trepy, al di là della qualità tecnica?

"Siamo felici, ce lo coccoliamo perché è giovane e forte."