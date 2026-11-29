Dopo il netto 4-0 conquistato dalla Roma contro il Monza, Evan Ndicka è intervenuto nel post-partita analizzando la prova dei giallorossi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sky

Cosa ha di speciale Soulé?

“Tutto, tutto. Destra, sinistra, Mati Soulé. È top. Lui gioca così anche in allenamento e questo è il risultato”

Questa è una Roma che segna tanto però avete anche la seconda miglior difesa del campionato.

“Proviamo ad essere tosti, ad anticipare. Abbiamo anche grandi portieri che aiutano. Ma siamo tutti insieme, non solo noi ma anche i centrocampisti e gli attaccanti che fanno pressing forte e aiuta tanto”

DAZN

L’ha fatto brutto il gol?

"Top, top, siamo tutti contenti per lui e speriamo che continui così."

Anche là dietro sta andando bene. Ci dai le sensazioni?

"Lavoriamo bene, anche loro davanti lavorano tanto."