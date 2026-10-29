News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Wesley torna sul forfait al Mondiale: "Dopo l'infortunio ho iniziato a piangere, sapevo sarei rimasto fuori"

Interviste AS Roma
di FedericoL
Wesley
Aggiungi come fonte preferita su Google
Wesley, in un'intervista a 'Espn', ha raccontato i momenti in cui è stato costretto a fermarsi nell'amichevole contro l'Egitto, infortunio che lo ha costretto a saltare il Mondiale il Brasile. Le sue parole: "Nel momento in cui c'è stato l'infortunio, ricordo perfettamente l'azione. Mi sono accorto subito dell'entità, perché è stato un dolore troppo forte. Prima di fare il cross avevo sentito già lo strappo, ma poi sono tornato a correre per riprendere la posizione, dicendomi che non era possibile che si fosse lesionato il muscolo. In panchina ho inziato a piangere, perché sentivo tanto dolore e soprattutto sapevo che fosse di secondo grado e che sarei rimasto fuori dalla coppa. È stato un sogno finito tra i rifiuti. Ero arrivato al top, giocare un Mondiale, e invece... Ora devo ricostruire tutto nuovamente. Io sono capace di costruire, perché già ho passato tante difficoltà. Io merito di essere alla prossima Coppa del Mondo, non più di altri, ma lavorerò al massimo per esserci e magari regalare e dare allegria al popolo brasiiano".
(Espn Brasil)
W. França Lima

W. França Lima

BrazilBrasile Età 23 Difensore

Friendly International

2026
Partite3
Gol0
Assist0
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

Champions League

2026/2027
Partite3
Gol0
Assist0
Giallo1
Rosso0
Giallo Rosso0

Serie A

2026/2027
Partite8
Gol0
Assist2
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

Club Friendlies 1

2026
Partite4
Gol0
Assist0
Giallo1
Rosso0
Giallo Rosso1

Coppa Italia

2026/2027
Partite0
Gol0
Assist0
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0
Wesley

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

roma venezia tifosi

Roma-Sporting Cp: al via la vendita dei biglietti

È partita oggi la vendita dei biglietti per Roma-Sporting CP, match valido per la 6a giornata di Champions League in programma martedì 8 dicembre alle 21 allo stadio Olimpico.  La prima fase di vendit...

big serie a logo eni

Serie A, Fiorentina-Atalanta 2-2: Zalewski nega la vittoria ai viola

Finisce in parità la sfida tra Fiorentina e Atalanta che chiude la 9a giornata di Serie A. La squadra di Sarri era passata in vantaggio al 41' con De Katelaere, la squadra di Vanoli la rimonta però ne...

football aboudramane diaby

Diaby: l'ex Primavera giallorosso condannato a 9 anni per sequestro di persona

È finita nel peggiore dei modi per Diaby Aboudramane.  L’ex promessa della Roma Primavera, infatti, dovrà scontare nove anni di carcere per aver sequestrato Danilo Valeri in un sushi bar di Ponte Milv...

NOTIZIE POPOLARI
chiesa

Calciomercato Roma: idea Chiesa per gennaio. Il Liverpool lo cede per 15 milioni

balerdi

Calciomercato Roma: il riscatto di Balerdi si avvicina. Ecco le condizioni

Dybala

Dybala, la lesione è smaltita e non c'è stata nessuna ricaduta: ieri l'argentino ha svolto fisioterapia

Svilar

Svilar torna dopo la sosta: è questa la decisione della Roma

michael carrick

Manchester United: Carrick in bilico, caso Bruno Fernandes e il rientro di Mainoo. Il punto

Oliver Månsson

Calciomercato Roma, dalla Turchia: occhi puntati sul baby talento Oliver Månsson dell'IFK Göteborg

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, l'allenamento di giovedì 29.10.2026

Trigoria, l'allenamento di giovedì 29.10.2026

Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Serie A: Roma-Cagliari 27.10.26

Loading