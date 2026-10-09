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Archiviamo Everton e balle

In The Box
di FedericoL
Progetto senza titolo (9)
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LR24.IT (A. CIARDI) - Ma come? Non dovevano vendere la Roma per lanciare in orbita l'Everton? La Roma non era diventata un peso perché avevano scoperto il business della Premier League? E, in caso di presenza nella stessa coppa europea, non sarebbe stata la Roma a retrocedere perché l'Everton era in cima ai pensieri dei Friedkin?
E le spese di mercato non avrebbero prodotto figli (Everton) e figliastri (Roma)? E lo stadio? Che gli interessava soltanto se costruito in Inghilterra e anche per questo avrebbero mollato la Roma? Ora, a prescindere dall'indice di gradimento o mal sopportazione di ognuno di noi nei confronti della proprietà della Roma, possiamo ufficialmente mettere in archivio l'ennesima serie di balle raccontate a sentimento e non in base a informazioni. Perché l'Everton è ufficialmente in uscita dal portafoglio degli americani, e ancora una volta, su di loro, nessuno in Italia aveva uno straccio di informazione. Come più o meno capita dal duemilaventi.
Ma la sagra delle balle spacciate per news, basata su auspici e superficialità di chi le diffonde, continua produrre favolette raccontate in loop. E ora sotto con la prossima!
In the box - @augustociardi75
EvertonFriedkin

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