Youth League, Roma-Real Madrid 0-1: decide Diez al 68'

La Roma Primavera cade 1-0 contro il Real Madrid allo Stadio Tre Fontane nella seconda giornata della fase campionato di Youth League . A decidere la sfida è il gol di Diez al 68', dopo una gara rimasta in equilibrio per oltre un'ora. I giallorossi di Mattia Scala non riescono così a dare continuità al successo per 4-2 in rimonta contro il Fenerbahce all'esordio.

Sugli spalti presente la dirigenza della Roma al gran completo, con Galantic, Lombardo, D'Amico, Margiotta, Frara e Pane. Al Tre Fontane anche l'ex terzino Marcelo, a osservare il figlio calciatore del Real Madrid, e Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina: il figlio Lorenzo è partito dalla panchina. La sfida anticipa quella tra le prime squadre, in programma questa sera allo Stadio Olimpico.

TABELLINO

ROMA: Kilvinger; Basile (75′ Strata), Terlizzi, Bonifazi; Cama, Maccaroni (67′ Ballarin), Di Nunzio, Vukoje (46′ Giammattei), Loreti (63′ Paul); Falcetta (75′ Romero), Arena.

A disp.: Marcaccini, Bouaskar, Paul, Giammattei, Dattilo, Ballarin, Romero, Paratici, Strata.

All.: Mattia Scala.

REAL MADRID: Ponce; Bailon (76′ Gonzalez), Rivas, Garrido, Lezcano (63′ Espinosa); Villalba (63′ Rivera), Fofana, Diez; Yanez, Santamaria (76′ Alves), Ciria (83′ Castellon).

A disp.: Álvaro Rodríguez, Enzo Alves, Guille González, Marco, Andrés Córdoba, Lemaitre, Espinosa, Sergio Castellón, Álvaro Rivera.

All.: Álvaro López.

Ammoniti: Vukoje, Basile, Cama, Lezcano, Bonifazi, Di Nunzio, Espinosa

Arbitro: Kamal Umudlu (AZE)

CRONACA

90+3' - Termina il match.

90' - Concessi tre minuti di recupero.

77' - Romero controlla, si gira e calcia verso la porta: conclusione deviata e poi bloccata facilmente da Ponce.

68' - REAL MADRID IN VANTAGGIO! Errore in impostazione della Roma, Santamaria mette in mezzo e Paul, nel tentativo di intervenire, colpisce il palo. Sulla respinta Diez deposita in rete da due passi alle spalle di Kilvinger.

62' - GOL ANNULLATO AL REAL MADRID! Villalba segna di testa su assist di Ciria, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Si resta sullo 0-0.

60' - Giammattei serve Falcetta, che calcia verso la porta ma trova la deviazione di un difensore del Real Madrid. Calcio d'angolo per la Roma.

54' - Ammonito Di Nunzio, che trattiene per la maglia Ciria e ne ferma la corsa.

52' - Giallo anche per Bonifazi, autore di un fallo tattico. È il quarto cartellino della partita per la Roma.

50' - Grande recupero di Terlizzi, che rimedia a un intervento mancato e si oppone al tiro di Santamaria dall'interno dell'area. Il difensore giallorosso devia in corner.

46' - Inizia il secondo tempo.

45' - Termina il primo tempo al Tre Fontane

43' - Giallo anche per Cama. Bailón lo anticipa in fascia con l'esterno giallorosso che alza troppo la gamba causando un calcio di punizione da buona posizione

41' - Arriva il cartellino giallo anche per Basile, è il secondo per i giallorossi

32' - Polemiche Blancos per un presunto contatto all'interno dell'area di rigore giallorossa. Il direttore di gara lascia giocare

27' - Altra grande occasione per il Real che fino ad adesso non aveva trovato grossi spazi. Dopo una triangolazione è Díez a ritrovarsi davanti il portiere giallorosso ma strozza il tiro rendendno facile il lavoro a Kilvinger

11' - Primo ammonito in casa Roma. Vukoje interviene in ritardo su Díez

4' - Prima occasione per il Real Madrid. Su una palla che scavalca la difesa si avventa Santamaria, la sua conclusione trova pronto Kilvinger

1' - Si parte! Primo pallone toccato dagli ospiti

Al Tre Fontane dirigenza dell’#AsRoma al gran completo: da #Galantic, #Lombardo, e D’Amico, passando per #Margiotta, #Frara e #Pane. Presente anche #Marcelo (il figlio gioca nel #RealMadrid). https://t.co/AjGDqPkdlS — Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) October 14, 2026