Youth League, Roma-Real Madrid 0-1: decide Diez al 68'

La Roma
Primavera cade 1-0 contro il Real Madrid
allo Stadio Tre Fontane nella seconda giornata della fase campionato di Youth League
. A decidere la sfida è il gol di Diez al 68', dopo una gara rimasta in equilibrio per oltre un'ora. I giallorossi di Mattia Scala non riescono così a dare continuità al successo per 4-2 in rimonta contro il Fenerbahce all'esordio.
Sugli spalti presente la dirigenza della Roma al gran completo, con Galantic, Lombardo, D'Amico, Margiotta, Frara e Pane. Al Tre Fontane anche l'ex terzino Marcelo, a osservare il figlio calciatore del Real Madrid, e Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina: il figlio Lorenzo è partito dalla panchina. La sfida anticipa quella tra le prime squadre, in programma questa sera allo Stadio Olimpico.
TABELLINO
ROMA: Kilvinger; Basile (75′ Strata), Terlizzi, Bonifazi; Cama, Maccaroni (67′ Ballarin), Di Nunzio, Vukoje (46′ Giammattei), Loreti (63′ Paul); Falcetta (75′ Romero), Arena.
A disp.: Marcaccini, Bouaskar, Paul, Giammattei, Dattilo, Ballarin, Romero, Paratici, Strata.
All.: Mattia Scala.
REAL MADRID: Ponce; Bailon (76′ Gonzalez), Rivas, Garrido, Lezcano (63′ Espinosa); Villalba (63′ Rivera), Fofana, Diez; Yanez, Santamaria (76′ Alves), Ciria (83′ Castellon).
A disp.: Álvaro Rodríguez, Enzo Alves, Guille González, Marco, Andrés Córdoba, Lemaitre, Espinosa, Sergio Castellón, Álvaro Rivera.
All.: Álvaro López.
Ammoniti: Vukoje, Basile, Cama, Lezcano, Bonifazi, Di Nunzio, Espinosa
Arbitro: Kamal Umudlu (AZE)
CRONACA
90+3' - Termina il match.
90' - Concessi tre minuti di recupero.
77' - Romero controlla, si gira e calcia verso la porta: conclusione deviata e poi bloccata facilmente da Ponce.
68' - REAL MADRID IN VANTAGGIO! Errore in impostazione della Roma, Santamaria mette in mezzo e Paul, nel tentativo di intervenire, colpisce il palo. Sulla respinta Diez deposita in rete da due passi alle spalle di Kilvinger.
62' - GOL ANNULLATO AL REAL MADRID! Villalba segna di testa su assist di Ciria, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Si resta sullo 0-0.
60' - Giammattei serve Falcetta, che calcia verso la porta ma trova la deviazione di un difensore del Real Madrid. Calcio d'angolo per la Roma.
54' - Ammonito Di Nunzio, che trattiene per la maglia Ciria e ne ferma la corsa.
52' - Giallo anche per Bonifazi, autore di un fallo tattico. È il quarto cartellino della partita per la Roma.
50' - Grande recupero di Terlizzi, che rimedia a un intervento mancato e si oppone al tiro di Santamaria dall'interno dell'area. Il difensore giallorosso devia in corner.
46' - Inizia il secondo tempo.
45' - Termina il primo tempo al Tre Fontane
43' - Giallo anche per Cama. Bailón lo anticipa in fascia con l'esterno giallorosso che alza troppo la gamba causando un calcio di punizione da buona posizione
41' - Arriva il cartellino giallo anche per Basile, è il secondo per i giallorossi
32' - Polemiche Blancos per un presunto contatto all'interno dell'area di rigore giallorossa. Il direttore di gara lascia giocare
27' - Altra grande occasione per il Real che fino ad adesso non aveva trovato grossi spazi. Dopo una triangolazione è Díez a ritrovarsi davanti il portiere giallorosso ma strozza il tiro rendendno facile il lavoro a Kilvinger
11' - Primo ammonito in casa Roma. Vukoje interviene in ritardo su Díez
4' - Prima occasione per il Real Madrid. Su una palla che scavalca la difesa si avventa Santamaria, la sua conclusione trova pronto Kilvinger
1' - Si parte! Primo pallone toccato dagli ospiti