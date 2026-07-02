Qui non si vende: Roma al 9° posto in Italia per incassi da cessioni dall'arrivo dei Friedkin. Il confronto con le altre e con l'éra Pallotta

LAROMA24.IT - "La Roma non ha un cartello con scritto 'se vende', ha un cartello con scritto 'se gana'". A bucare lo schermo con questa frase, con un completo blu e una presenza scenica ammaliante, era stato, ormai 9 anni fa, Monchi. Furono venduti, di lì a poco, Salah e Rudiger, Nainggolan e Strootman, rovesciando di fatto i resti della popolarità di James Pallotta e della sua presidenza. Quando i Friedkin hanno acquistato la Roma, nell'estate del 2020, hanno messo quel cartello tra gli scatoloni da buttare, per evitare problemi. E oggi, nelle ore in cui scade il termine per il conteggio dell'Uefa, la proprietà della Roma viene raccontata pronta a spolverarsi di nuovo la giacca per un'altra, possibile, multa.

In qualche modo, però, quel metodo di gestione, poi rivalutato anche lessicalmente con "player trading", verrà messo a sistema da sempre più società, man mano che le proprietà straniere cominciavano ad invadere la Serie A. Al contrario, i Friedkin dal loro arrivo si sono seduti dalla parte opposta. Non per forza a ragione. In una classifica degli incassi da cessione dei giocatori, dal 2020 ad oggi, la Roma è sprofondata al 9° posto, lasciando strada a tutte le principali competitors, dall'Inter alla Juventus, passando per Napoli, Milan e Atalanta. Ma anche Udinese, Sassuolo e Fiorentina hanno scavalcato i giallorossi per gli introiti da cessioni che, dal 2020/21, hanno portato 323,98 milioni nelle casse romaniste. Meno della metà di quanto ha incassato l'Atalanta nello stesso periodo (700,16 milioni, per un primato indiscutibile), oltre 200 milioni in meno rispetto a Juventus (562 il totale) e Napoli (541), che superano anche l'Inter, arrivata a 510. Fiorentina, Milan, Udinese e Sassuolo prima di arrivare alla Roma che resta davanti al Bologna (10° con 290 milioni di incassi dalle cessioni) e alla Lazio (14a posizione con 222 milioni).

Nell'epoca Friedkin, infatti, la Roma è l'unica squadra a non aver realizzato (mai/ancora?) una cessione importante. Il massimo del ricavato in un'unica operazione uscita rimangono i 28,5 milioni per Ibanez all'Al-Ahli. Nello stesso periodo, tutte le concorrenti hanno almeno fatto un sacrificio, o un affare a seconda dei punti di vista, superiore ai 60 milioni. L'Atalanta, tra i vari, ha toccato il punto più alto con i 79,8 milioni per Hojlund dal Manchester United, l'Inter ha venduto Lukaku al Chelsea, nel 2021, per 113 milioni, la Juventus accettò la proposta da 67 milioni del Bayern Monaco per De Ligt e il Napoli, più recentemente, ha intascato 80 milioni dal Psg per Kvaratskhelia. A cifre simili la Fiorentina ha firmato l'accordo con la Juventus per Vlahovic nella stagione 2021/22 mentre l'incasso principale del Milan è stato quello per Tonali al Newcastle (oltre 60 milioni). Tutte, Lazio compresa con la cessione di Milinkovic da 40 milioni o il Bologna per Calafiori e Zirkzee, ad un certo punto hanno mollato la presa sui propri tesori.

Ad eccezione dei Friedkin, che ereditavano una gestione capace, tra il 2012 e il 2019, di raccogliere quasi 800 milioni (795 milioni) dalle cessioni di calciatori, seconda soltanto alla Juventus nel periodo con 840 milioni di incasso. Praticamente i Friedkin hanno più che dimezzato, riducendoli allo stretto necessario, i guadagni da cessioni dei calciatori, scegliendo una strada opposta. Al passato e a molto di ciò che li circonda.

LA TOP 10 DELLE SQUADRE DI A CHE HANNO INCASSATO DI PIU' DALLE CESSIONI DEI CALCIATORI DAL 2020 AD OGGI:

Atalanta 700,16 milioni

Juventus 562,31

Napoli 541,77I

nter 510,71

Fiorentina 401,63

Milan 371,86

Udinese 333,70

Sassuolo 333,26

Roma 323,98

Bologna 290,09