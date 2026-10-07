La Roma ritrova Fabbri dopo il gol dubbio di Scalvini: 9 vittorie in 19 precedenti per i giallorossi. Como imbattuto

Sarà Michael Fabbri l’arbitro di Como-Roma, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Si tratterà della ventesima partita della squadra giallorossa diretta dal fischietto di Ravenna. Il bilancio pende leggermente a favore del club capitolino con 9 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte fin qui ottenute. L’ultimo precedente la gara contro l’Atalanta della scorsa stagione, finita con il risultato di 1-0 a favore dei bergamaschi. In quel caso, le polemiche non mancarono con le proteste per il gol convalidato a Scalvini e quello invece annullato a Scamacca per fuorigioco. In quel caso, la direzione arbitrale fu molto criticata. Tra i precedenti, anche la gara vinta a San Siro contro l’Inter nel 2025 con il gol di Matias Soulè. Anche lì, diverse proteste per un presunto rigore non assegnato alla squadra nerazzurra a causa della trattenuta di Ndicka su Bisseck.

Per quanto riguarda il Como, invece, sarà il quarto match diretto da Fabbri. Fino ad ora la squadra di Fabregas non ha mai perso con il fischietto di Ravenna, collezionando 2 pareggi e 1 vittoria contro la Lazio per 0-3 nel gennaio 2026.

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