Manchester United-Roma: i giallorossi giocheranno con la terza maglia nera

Manchester United-Roma: i giallorossi giocheranno con la terza maglia neraCoppe europee
🎽 Domani sera in campo con il completo grigio/nero. Giallo per Gollini #ManUtdRlma #asroma 💛🧡❤️ https://t.co/qVMG32pR54— laroma24.it (@LAROMA24) November 2, 2026
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