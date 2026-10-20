FOTO - Roma 2-0 Slovan Bratislava HT

La Roma domina il primo tempo contro lo Slovan Bratislava. I giallorossi di Gian Piero Gasperini hanno giocato 45 minuti ad altissima intensità senza mai soffrire gli attacchi degli avversari. Hermoso apre le marcature: corner calciato da Pellegrini, sponda di Ghilardi e lo spagnolo a un passo dalla porta di testa sigla il vantaggio giallorosso. Al 38' arriva il meritato raddoppio dei capitolini. Conclusione di Malen che viene parata, sulla ribattuta arriva prima di tutti Molina che sigla così il 2-0 e il suo primo gol in maglia giallorossa. Ecco tutti gli scatti del match.