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Champions League, l’Inter la vince in dieci. Shakhtar battuto 1-0, decide ancora Carlos Augusto

Coppe europee
di Matteo Esposito
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Successo pesante per l’Inter in Champions League. La squadra di Cristian Chivu supera 1-0 lo Shakhtar Donetsk a San Siro nonostante l’inferiorità numerica e conquista tre punti importanti.
La gara si complica nella ripresa per i nerazzurri con l’espulsione di Bastoni. L’Inter però non si disunisce e al 77’ trova il gol decisivo con Carlos Augusto, ancora protagonista dopo la rete realizzata nell’ultima giornata di campionato contro il Bologna.
Una vittoria di carattere per i nerazzurri, che riescono così a reagire alle due sconfitte rimediate nelle prime due giornate europee contro Real Madrid e Club Brugge.

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