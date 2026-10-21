Champions League, l’Inter la vince in dieci. Shakhtar battuto 1-0, decide ancora Carlos Augusto

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La Roma continua a guardarsi intorno per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato in esclusiva dal sito, uno dei nomi seguiti con maggiore attenzione dal direttore sportivo D’Amico è...
Momento molto delicato in casa Manchester United, prossima avversaria della Roma in Champions League. Dopo il pesante 4-1 subito sul campo del Como, il tecnico Michael Carrick è a rischio e nel post p...
Finisce 4-1 la sfida di Champions League tra Como e Manchester United, con la squadra di Cesc Fabregas protagonista di una grande serata davanti al proprio pubblico. I lariani indirizzano subito la ga...
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