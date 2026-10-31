Udinese-Roma: Zaniolo segna in avvio di ripresa ma non esulta. Con l'Atalanta all'Olimpico lo fece

Nella sfida odierna tra Udinese e Roma, con i giallorossi in vantaggio per 2-4 al Bluenergy Stadium, è andato a segno Nicolò Zaniolo. L'ex Roma ha trovato la rete dell'1-4 ad inizio secondo tempo ma non ha accennato nessuna esultanza e ha alzato le braccia in segno di rispetto nei confronti del club giallorosso.

Un episodio che, però, va in controtendenza rispetto a quanto fatto dal classe 1999 quasi due anni fa, quando con la maglia dell'Atalanta segnò contro i giallorossi all'Olimpico esultando in maniera sfrenata.