TORINO-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Lulli favorito a destra, in mezzo c'è Pisilli. Soulé-Dybala dietro Malen

Alle 18:30 la Roma scenderà in campo contro il Torino. I giallorossi sfideranno Abate e i suoi in casa loro e per farlo Gasperini si affiderà al solito Malen, al centro dell'attacco. In difesa Mancini è favorito su Balerdi, mentre a destra il ballottaggio è aperto tra Lulli, favorito, Rensch e Molina. In mezzo al campo Pisilli sembra avere più chance di giocare rispetto a Koné, mentre sulla trequarti Soulé dovrebbe spuntarla su Mora.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé; Dybala, Malen.

GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, Soulé; Malen

IL MESSAGGERO: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Dybala; Malen

IL TEMPO: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Pisilli, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

CORRIERE DELLA SERA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

IL ROMANISTA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Mora; Malen