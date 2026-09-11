Serie A, Venezia-Fiorentina 2-4: tripletta di Mastantuono e primi tre punti per la Viola di Vanoli

Primo sorriso stagionale per la Fiorentina e notte fonda per il Venezia. Nell'anticipo della 4ª giornata di Serie A disputato allo stadio Pier Luigi Penzo, i viola si impongono per 4 a 2 al termine di una sfida spettacolare e conquistano i loro primi 3 punti in campionato, lasciando i lagunari ancora a quota zero.

I padroni di casa sbloccano il match al 22° minuto con Akor Adams, ma la reazione della squadra di Paolo Vanoli è affidata a uno straordinario Franco Mastantuono, autore di una clamorosa tripletta: il talento argentino ribalta il punteggio con una doppietta lampo al 29° e al 30° minuto. Nella ripresa la Fiorentina allunga con Mateo Pellegrino al 66° e cala il poker ancora con Franco Mastantuono all'84°. Nel finale i lagunari provano a riaprirla con la rete di Ayoub Hainaut all'87°, ma il risultato non cambia più.