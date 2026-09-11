Pizarro: "Mi fido di Gasperini, la Roma è una squadra seria. Deve curare quei minuti di sofferenza nella ripresa" (VIDEO)

Intervenuto a margine della tappa romana dell'EA7 World Legends Padel Tour, l'ex centrocampista della Roma David Pizarro ha parlato del momento dei giallorossi e dell'attualità del campionato italiano.

“Io mi fido di Gasperini, nelle ultime uscite ci ha fatto vedere una squadra seria pronta a lottare, siamo soddisfatti. Dopo 7 anni di assenza in Champions andare a Istanbul non è semplice. Bisogna curare quei 10, 12 minuti che soffriamo nella ripresa come successo contro l’Atalanta. Poi la Roma diventerà più sicura di sé”, ha dichiarato l'ex calciatore cileno.

Il "Peq" ha poi elogiato il lavoro dello staff tecnico e di Bryan Cristante: “Il mister e il suo staff stanno facendo bene, stanno lavorando per tenere il campionato aperto. Cristante dà sempre il massimo, ha un ruolo importante, di quelli che non si vedono. Ieri ha segnato, credo sia un giocatore importante, a livello fisico può dare tanto a centrocampo”. Un passaggio è stato dedicato anche al club in vista del Centenario: “Per il Centenario hanno persone che lavorano bene, noi come ex siamo soddisfatti di quello che fa la Roma Legends”.

Parlando del campionato, David Pizarro non ha dubbi sulle squadre più in forma: “Como e Roma stanno esprimendo il miglior calcio, ma questo campionato è salito di qualità. Sono fiducioso”.

Infine, una panoramica sulle altre squadre di Serie A. Sulla Juventus: “Spalletti secondo me è preoccupato, lo conosco bene. A lui piace il buon calcio e fino ad ora non lo sta tirando fuori”. Sull'Inter di Cristian Chivu: “Il gap con le grandi d’Europa è colmabile. Lì è un campionato totalmente diverso. L’Inter ha fatto vedere la sua forza, sta crescendo negli ultimi anni e penso che in campo europeo possa far bene me lo auguro per Cristian, che lo conosco. Penso che Chivu sia soddisfatto di quanto visto al Bernabeu”. Chiusura dedicata alla Fiorentina: “I viola hanno bisogno di calciatori capaci di tirar fuori gli attributi quando serve, è una piazza difficile ma che sa anche starti vicino. Mi auguro possano risolvere i loro problemi, fino ad ora non hanno fatto una bella figura”.