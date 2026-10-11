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Serie A, Sassuolo-Milan 1-1: Odenthal risponde al gol di Rabiot

Campionato
di gabrielechianello
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Finisce con un pareggio per 1-1 la sfida tra Sassuolo e Milan valida per la sesta giornata di Serie A. Partita equilibrata che vede la squadra rossonera andare in vantaggio con un gran tiro di Rabiot al 63'. Il sassuolo reagisce e dopo aver sfiorato il pareggio con Bowie, trova su calcio d'angolo la rete del difesnore centrale Odenthal. Punto importante per la squadra di Aquilani.

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