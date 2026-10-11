Serie A: la Lazio supera il Monza 3-1 e aggancia l'Inter in testa alla classifica. Il Bologna passa a Lecce

. Decisive le reti di Tavares, Isaksen e Pinamonti. Per i biancorossi, che hanno giocato in 10 uomini dal 35' per l'espulsione di Lucchesi, a segno Goglichidze a inizio ripresa., non era mai successo nella storia della Lazio. Agganciata l'Inter in testa alla classifica a quota 16 punti.