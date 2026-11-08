Serie A: l'Inter supera 2-0 il Como. A segno Esposito e Thuram. Nerazzurri secondi a un punto dalla Lazio

Serie A: l'Inter supera 2-0 il Como. A segno Esposito e Thuram. Nerazzurri secondi a un punto dalla LazioCampionato
APPENA ARRIVATO
Coppe Europee? Tifa con noi!
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Instagram, Malen celebra la cognata Van Hetten: "Primo gol"
Nella Roma non è solo Donyell a segnare nella famiglia Malen. La cognata del bomber giallorosso, Van Hetten, è approdata nel club capitolino a settembre e gioca con la Roma Femminile Primavera. Le rag...
VIDEO - Bove torna a parlare del malore: "Dovrò tenere il defibrillatore per sempre. L'affetto del mondo del calcio non mi ha mai fatto sentire solo"
Il 16, 17 e 18 novembre, uscirà al cinema come evento speciale il documentario su Edorado Bove intitolato "In un Battito". Il film racconta i mesi successivi al 1° dicembre 2024, giorno in cui in un F...
Roma Primavera, Arduini: "Il gol è stata una bella emozione. Dobbiamo finalizzare di più negli ultimi metri. Non volevamo il pareggio"
La Roma Primavera pareggia per 1-1 al Tre Fontane contro il Verona. I giallorossi si sono portati in vantaggio al 12' con il gol siglato da Giacomo Arduini, ad inizio ripresa è arrivato il gol dell'1-...