Serie A: l'Inter supera 2-0 il Como. A segno Esposito e Thuram. Nerazzurri secondi a un punto dalla Lazio

2-0 il big match di giornata tra Inter e Como. I nerazzurri di Chivu tornano a vincere in campionato dopo il ko nel derby contro il Milan e lo fanno superando la formazione guidata da Fabregas. Termina. I nerazzurri di Chivu tornano a vincere in campionato dopo il ko nel derby contro il Milan e lo fanno superando la formazione guidata da Fabregas.

Decidono le reti arrivate al 12' e al 19' siglate da Esposito e Thuram. L'Inter si porta così a quota 28 punti in classifica, a un punto dalla Lazio prima e con una lunghezza di vantaggio sulla Roma terza.