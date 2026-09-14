Serie A, Como-Parma 2-1: la squadra di Fabregas si porta a 10 punti in classifica

Il Como di Fabregas non sbaglia e supera per 2-1 il Parma tra le mura amiche del Sinigaglia. A segno Ramon nel primo tempo e Kaiki all'83'. Gli emiliani hanno tentato di riaprire la contesa nel finale con il gol siglato da Romero. Il Como si porta così a quota 10 punti in classifica e resta in scia della Roma, capolista in solitaria in attesa dell'Inter, a 12 punti.