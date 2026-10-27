Roma macchina da gol: sono 23 reti in 9 giornate. L'ultima volta nel 2016/17

Numeri offensivi importante per la Roma di Gasperini. I giallorossi infatti hanno realizzato 23 gol nelle prime nove giornate di Serie A e non ne segnavano più di 20 a questo punto del torneo dal 2016/17, quando ne aveva messi a segno 23 con Luciano Spalletti in panchina.

23 - La Roma ha realizzato 23 gol nelle prime nove giornate di questa Serie A e non ne segnava più di 20 a questo punto del torneo dal 2016/17, quando ne aveva messi a segno 23 con Luciano Spalletti in panchina. Energia. #RomaCagliari — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 27, 2026