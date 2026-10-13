Roma-Genoa, trasferta vietata ai tifosi residenti in Liguria

In occasione della sfida tra Roma e Genoa, in programma sabato alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, la Prefettura di Roma ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Liguria per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Una partita particolarmente significativa, che segnerà anche il secondo ritorno di Daniele De Rossi all’Olimpico da avversario.

Il provvedimento arriva sulla base delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, condivise dal Questore di Roma. Alla base della decisione non soltanto la rivalità tra le tifoserie giallorossa e genoana, ma anche la concomitanza con una partita di basket che porterà nella Capitale i sostenitori di Venezia e i rapporti tesi tra i tifosi del Genoa e quelli della Lazio.

Queste le motivazioni riportate nel provvedimento:

«Elevati profili di rischio riconducibili alla rivalità tra le due tifoserie sfociata, in precedenti incontri, in turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché le ulteriori criticità dovute alla concomitanza con l’incontro di basket ‘BC Roma Basket-Umana Venezia Basket’ a causa della presenza a Roma dei tifosi lagunari, contigui a gruppi ultras della squadra di calcio del Venezia che hanno pessimi rapporti con i tifosi genoani, ed alla rivalità dei tifosi del Genoa con quelli della Lazio i quali, vista la presenza nella Capitale dei liguri, potrebbero cogliere l’occasione per il compimento di azioni ritorsive».