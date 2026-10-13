News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Roma-Genoa, trasferta vietata ai tifosi residenti in Liguria

Campionato
di Matteo Esposito
stadio olimpico roma feyenoord 2
Aggiungi come fonte preferita su Google
In occasione della sfida tra Roma e Genoa, in programma sabato alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico, la Prefettura di Roma ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Liguria per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Una partita particolarmente significativa, che segnerà anche il secondo ritorno di Daniele De Rossi all’Olimpico da avversario.
Il provvedimento arriva sulla base delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, condivise dal Questore di Roma. Alla base della decisione non soltanto la rivalità tra le tifoserie giallorossa e genoana, ma anche la concomitanza con una partita di basket che porterà nella Capitale i sostenitori di Venezia e i rapporti tesi tra i tifosi del Genoa e quelli della Lazio.
Queste le motivazioni riportate nel provvedimento:
«Elevati profili di rischio riconducibili alla rivalità tra le due tifoserie sfociata, in precedenti incontri, in turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché le ulteriori criticità dovute alla concomitanza con l’incontro di basket ‘BC Roma Basket-Umana Venezia Basket’ a causa della presenza a Roma dei tifosi lagunari, contigui a gruppi ultras della squadra di calcio del Venezia che hanno pessimi rapporti con i tifosi genoani, ed alla rivalità dei tifosi del Genoa con quelli della Lazio i quali, vista la presenza nella Capitale dei liguri, potrebbero cogliere l’occasione per il compimento di azioni ritorsive».
roma-genoa

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-12 at 21.18.14

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Malen

Roma-Real Madrid, sarà Malen ad affiancare Gasperini in conferenza stampa

Sarà Donyell Malen ad affiancare Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Real Madrid, sfida di Champions League in programma domani sera alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico....

giovanni stroppa

Venezia, esonerato Stroppa dopo sei sconfitte nelle prime sei giornate

Il club arancioneroverde ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa dopo un avvio di campionato disastroso, caratterizzato da sei sconfitte nelle prime sei giornate di Serie A. Decisivo l'ultimo ko per 3...

IMG_0824

Post Match - Ostinati e contrari

LR24 (MIRKO BUSSI) – Como-Roma, a fine giornata, lascerà l’immagine di Fabregas e Gasperini che parlano fuori da un portone del Senigallia come cartolina di una sfida che rimetteva al tavolo, 7 mesi d...

NOTIZIE POPOLARI
Zaniolo

Zaniolo esalta la Roma: "Gasperini è incredibile. Potranno dire la loro per lo Scudetto" E sul passato romanista ammette gli errori

WhatsApp Image 2026-10-12 at 14.04.31

As Roma, le anticipazioni sulla maglia da trasferta per l'anno del centenario: omaggio alla Fortitudo

Screenshot_12-10-2026_204057_www.instagram.com

Il murales di Drugi per il ritorno di Mourinho a Roma: "Non dimenticheremo mai chi siamo stati"

Bove

VIDEO - Instagram, Bove sceglie tra Italia e Inghilterra: "Meglio Totti, De Rossi e i tifosi italiani di Beckham, Gerrard e i tifosi inglesi"

lulli 2

Calciomercato Roma, dalla Turchia: non solo le big di Premier. Anche il PSG segue Lulli

Mourinho

Real Madrid, l'allenamento in vista della Roma: recupero per chi ha giocato. Rodrygo e Asencio indisponibili

VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

Loading