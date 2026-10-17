Roma-Genoa: in tribuna spunta la maglia "Dybalen". E Malen se la ride (FOTO)

La Roma è in campo all'Olimpico contro il Genoa, in tribuna c'è Donyell Malen, squalificato dopo il rosso rimediato a Como. L'attaccante, direttamente dallo stadio, ha immortalato un tifoso con una maglia decisamente speciale con scritto "Dybalen", ovvero il binomio che conduce a lui e Paulo Dybala a causa della loro splendida sintonia in campo. Malen ha pubblicato la foto sul proprio profilo Instagram con delle emoji che ridono.