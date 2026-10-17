Roma-Genoa: dove vederla in tv e le quote

La Roma scende subito in campo dopo il rocambolesco ko di mercoledì scorso in Champions League contro il Real Madrid. La squadra di Gasperini, stasera alle ore 20:45, riceve allo stadio Olimpico il Genoa allenata da una leggenda giallorossa, Daniele De Rossi. Tante le assenze per i capitolini: out Svilar, Cristante, Koné, Dybala e lo squalificato Malen.

DOVE VEDERE ROMA-GENOA IN TV E STREAMING

Roma-Genoa sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, tramite abbonamento alla piattaforma e in co-esclusiva su Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

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