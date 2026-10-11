Malen protesta con Fabbri dopo l’espulsione: “Se fischi il fallo prima...”

Finisce per 0-0 la partita tra Como e Roma valida per la sesta giornata di Serie A. Una partita equilibrata, nonostante i giallorossi siano rimasti in 10 per gran parte del secondo tempo. Al termine d...
Termina con il risultato di 0-0 la partita tra Como e Roma valida per la sesta giornata di Serie A. Una partita equilibrata, che ha visto giocare i giallorossi in inferiorità numerica dal 53' del seco...
Finisce 0-0 la gara valida per la sesta giornata di Serie A tra Como e Roma. Si tratta della prima partita terminata a reti bianche in questa stagione. Dopo il match, ai microfoni di Dazn è intervenut...
Como e Roma pareggiano per 0-0 nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Ai microfoni di Dazn dopo la partita è intervenuto il centrocampista lariano Nico Paz. Di seguito le sue parole. Cosa...
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