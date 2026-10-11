Malen protesta con Fabbri dopo l’espulsione: “Se fischi il fallo prima...”

Momenti di tensione durante Como-Roma. Dopo essere stato espulso dall’arbitro Michael Fabbri, Donyell Malen ha manifestato il proprio disappunto nei confronti del direttore di gara.

Mentre lasciava il terreno di gioco, l’attaccante giallorosso si è rivolto all’arbitro dicendo: «Se mi fischi il fallo prima…». Una protesta con cui l’olandese ha lasciato intendere che, a suo giudizio, un precedente intervento falloso non sanzionato avrebbe potuto evitare l’azione che ha portato al cartellino rosso.