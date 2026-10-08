Genoa, distrazione al bicipite femorale per Sow: stop di 2-4 settimane, salterà la sfida contro la Roma

Il Genoa dovrà fare a meno di Djibril Sow nella sfida contro la Roma, in programma il 17 ottobre. Gli accertamenti effettuati dopo l'infortunio accusato con la Svizzera hanno evidenziato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra.

Il centrocampista svizzero si era fermato durante la sfida di Nations League contro la Macedonia del Nord, lasciando il campo al termine del primo tempo. Per Sow è previsto uno stop compreso tra due e quattro settimane: oltre alla gara contro la Fiorentina, salterà quindi anche gli impegni con Roma e Venezia. Il rientro è previsto indicativamente per la fine di ottobre.

Serie A 17 ottobre 2026 alle 20:45 Roma 20:45 Genoa