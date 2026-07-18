VIDEO - Gasperini: "Società un po' lenta? Probabilmente si ma saremo più forti. Ringrazio Celik"

"Società un po lenta? Probabilmente sì, a volte siamo motore a scoppio, a volte diesel. #Celik era in scadenza. In generale dobbiamo essere più bravi, i tempi del mercato sono veloci, ma ora c'è Ryan presente e questo è un valore aggiunto"— laroma24.it (@LAROMA24) July 18, 2026
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