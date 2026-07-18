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VIDEO - Gasperini: "Società un po' lenta? Probabilmente si ma saremo più forti. Ringrazio Celik"

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di FedericoL
sabato, 18 luglio 2026 alle 14:54
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Nella prima conferenza stampa della stagione, Gian Piero Gasperini ha parlato anche del mancato rinnovo di Celik. Le sue parole: "Società lenta? Probabilmente sì, a volte siamo motore a scoppio, a volte diesel. Il giocatore era in scadenza. In generale dobbiamo essere più bravi, i tempi del mercato sono veloci, ma ora c'è Ryan presente e questo è un valore aggiunto. Questo è un anno particolare, con i Mondiali di mezzo. A giugno c'è stata un po' di paralisi. Ora ci si comincia a muovere. Celik lo posso ringraziare per lo scorso anno, ma calcisticamente ci rinforzeremo, forse saremo anche meglio."

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