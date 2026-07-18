VIDEO - Gasperini: "Società un po' lenta? Probabilmente si ma saremo più forti. Ringrazio Celik"

Nella prima conferenza stampa della stagione, Gian Piero Gasperini ha parlato anche del mancato rinnovo di Celik. Le sue parole: "Società lenta? Probabilmente sì, a volte siamo motore a scoppio, a volte diesel. Il giocatore era in scadenza. In generale dobbiamo essere più bravi, i tempi del mercato sono veloci, ma ora c'è Ryan presente e questo è un valore aggiunto. Questo è un anno particolare, con i Mondiali di mezzo. A giugno c'è stata un po' di paralisi. Ora ci si comincia a muovere. Celik lo posso ringraziare per lo scorso anno, ma calcisticamente ci rinforzeremo, forse saremo anche meglio."

"Società un po lenta? Probabilmente sì, a volte siamo motore a scoppio, a volte diesel. #Celik era in scadenza. In generale dobbiamo essere più bravi, i tempi del mercato sono veloci, ma ora c'è Ryan presente e questo è un valore aggiunto"



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