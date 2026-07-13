VIDEO - Al via la stagione 2026-27: il primo allenamento agli ordini di Gasperini

Primo allenamento della stagione 2026-27 👊#ASRoma pic.twitter.com/M9yGh1f1PU— AS Roma (@OfficialASRoma) July 13, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Anche Kristian Bereit, intermediario coinvolto nell’operazione che ha portato al rinnovo di Paulo Dybala con la Roma, ha voluto celebrare la firma del nuovo accordo dell’argentino. Attraverso un post...
Al via la vendita dei biglietti per l'amichevole Cannes-Roma, in programma il 26 luglio alle ore 18:00 allo Stadio Pierre de Coubertin in Francia. I tagliandi per il settore ospiti (Tribune Ouest) son...
La nuova stagione della Roma è ufficialmente iniziata. Nel primo giorno di raduno a Trigoria, il club giallorosso ha condiviso sui propri canali social video e foto che ritraggono l'arrivo dei calcia...
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