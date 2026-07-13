VIDEO - Al via la stagione 2026-27: il primo allenamento agli ordini di Gasperini

È ufficialmente iniziata la stagione 2026-27 della Roma. Attraverso i propri canali social, il club giallorosso ha condiviso il video del primo allenamento della nuova annata, con Gian Piero Gasperini al lavoro insieme alla squadra. Nelle immagini si vedono i calciatori impegnati nelle prime esercitazioni tecniche della preparazione estiva, tra palleggi, torelli e lavori dedicati al primo controllo e ai passaggi al volo.