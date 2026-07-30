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Ufficiale: Dovbyk è un nuovo giocatore del Bologna (VIDEO)

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di FedericoL
giovedì, 30 luglio 2026 alle 12:57
Dovbyk Bologna
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Dopo due stagioni in chiaro-scuro, Artem Dovbyk lascia la Roma. L'ucraino, infatti, è un nuovo giocatoRe del Bologna, che ha annunciato l'acquisto sui social. Dovbyk si trasferisce in Emilia in prestito con diritto di riscatto.

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