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Totti e Spalletti di nuovo insieme: nuovo spot per Amaro Montenegro nell'azienda agricola del tecnico

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di Paolo Rosi
sabato, 04 luglio 2026 alle 12:30
totti spalletti
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Francesco Totti e Luciano Spalletti si sono ritrovati per un nuovo capitolo della loro collaborazione.
L'ex capitano della Roma ha raggiunto l'allenatore toscano presso La Rimessa, l'azienda agricola dell'allenatore juventino per registrare le riprese del nuovo spot pubblicitario dell'Amaro Montenegro. Il nuovo progetto fa seguito alla fortunata campagna a tema western girata nei mesi scorsi in una Roma deserta, dove i due si sfidavano a parole: "Mo parliamo", esordiva il numero dieci, ordinando poi la bevanda e chiudendo il siparietto con una battuta nello stile del capitano.
L'iniziativa pubblicitaria gioca sul superamento definitivo dei vecchi dissapori nati durante l'ultima stagione calcistica di Totti alla Roma nel 2017. In quel periodo, la gestione dell'addio al calcio del capitano da parte di Spalletti scatenò accese contestazioni tra i sostenitori giallorossi, raffreddando per anni i rapporti tra due delle figure più rilevanti della storia recente del club. La reunion in Toscana conferma come le incomprensioni del passato siano state ormai messe alle spalle.
(corrieredellosport.it)
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