News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Striscione per Mourinho al Colosseo: "Ci hai insegnato a onorare la Roma"

Altre
di R.P.
5ab73877-1ed4-4452-bd92-80d22e65bfe4-833130edc87d-640x335
Aggiungi come fonte preferita su Google
Si avvicina Roma-Real Madrid, e al Colosseo è spuntato lo striscione per José Mourinho. L'accoglienza, anche allo stadio, sarà sicuramente da brividi.
"José, tra ferite e vittorie ci hai insegnato una via: onorare Roma fino all'ultima follia" il testo. Una frase d'amore clamorosa per lo Special One.
Champions LeagueASROMAROMA-REAL MADRID

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-12 at 21.18.14

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

soule

Soulé: "Una partita speciale, sarà bellissimo. Ce la giocheremo, questa potrebbe essere una notte magica"

Giocherà dall'inizio Matias Soulé, dopo la panchina di Como. L'argentino, così come Gasperini, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime: "E' molto speciale, è una partita bellissima da giocare e anche...

gasperini

Gasperini prima di Roma-Real Madrid: "Proveremo a metterli in difficoltà"

A poco più di un'ora dal fischio d'inizio di Roma-Real Madrid, Gian Piero Gasperini ha parlato a Prime: "Queste gare mancano da tanto tempo, la gente le aspetta da anni. Il Real Madrid ha i migliori g...

Screenshot_14-10-2026_1897_x.com

Roma-Real Madrid, gli spagnoli: "Siamo pronti" (VIDEO)

Manca sempre meno alla partita tra Roma e Real Madrid. Alle 21 il fischio d'inizio all'Olimpico davanti a oltre 60mila spettatori. Non è una partita come le altre, perché bagna il ritorno interno dell...

NOTIZIE POPOLARI
Roma

Roma-Real Madrid, formazioni ufficiali: Gasperini con Dybala-Malen. Mourinho lancia Diomande (FOTO e VIDEO)

roma real youth

Youth League, Roma-Real Madrid 0-1: decide Diez al 68'

images (96)

Florenzi: "Con Mourinho c'era stato un approccio per tornare, ma la società aveva altri piani. La mia idea era di rimanere tutta la carriera alla Roma"

Totti

VIDEO - Totti sceglie la sua top 11: ci sono De Rossi e Salah

d469e782-e858-47fb-b7f2-484752e89fe7

Già deturpato il murale di Drugi dedicato a Mourinho (FOTO)

mourinho trigoria 4

VIDEO - Mourinho: "Se potessi darei un abbraccio individuale a tutti i romanisti"

VAI AL CANALE
Foto
Roma-Real Madrid: 14.10.2026

Roma-Real Madrid: 14.10.2026

Trigoria: la rifinitura alla vigilia del Real Madrid 13.10.2026

Trigoria: la rifinitura alla vigilia del Real Madrid 13.10.2026

Loading