Striscione per Mourinho al Colosseo: "Ci hai insegnato a onorare la Roma"

Soulé: "Una partita speciale, sarà bellissimo. Ce la giocheremo, questa potrebbe essere una notte magica"

ott 14, 20:03

Giocherà dall'inizio Matias Soulé, dopo la panchina di Como. L'argentino, così come Gasperini, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime: "E' molto speciale, è una partita bellissima da giocare e anche...