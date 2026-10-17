Roma-Genoa: in Curva Sud presente anche Ultimo (FOTO E VIDEO)

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L'ex commissario tecnico dell'Olanda e allenatore dell'Inter, Franck De Boer, ha parlato del rendimento con la maglia giallorossa di Donyell Malen in un'intervista rilasciata a Sky Sport. Ecco le sue...
Dopo la vittoria per 2-0 contro il Genoa, Marten de Roon ha affidato a Instagram la propria soddisfazione per il risultato ottenuto dalla Roma. Il centrocampista ha sottolineato la risposta della squa...
Al termine di Roma-Genoa, Samuel Wiafe è intervenuto ai microfoni delle televisioni per commentare la sconfitta per 2-0 contro la squadra di Gian Piero Gasperini. Di seguito le sue dichiarazioni nel p...
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