Roma-Genoa: in Curva Sud presente anche Ultimo (FOTO E VIDEO)

Nel match vinto dalla Roma per 2-0 contro il Genoa con i gol di Castro e Lulli, c'è stato un'ospite d'eccezione in Curva Sud. A seguire la partita, infatti, c'era anche Niccolò Morriconi, in arte Ultimo. Il cantante è un noto tifoso giallorosso e ha voluto seguire il match di stasera nel cuore pulsante del tifo romanista. Da notare il cappello del Palermo, club storicamente gemellato con la Roma.