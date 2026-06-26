Rapporto Siae 2025: Lazio-Roma del gennaio 2025 la partita con la maggiore affluenza in assoluto

È stato pubblicato nella giornata di oggi il Rapporto Siae 2025, che ha fotografato i settori dell'intrattenimento, dello spettacolo e dello sport nell'anno passato. Lo Stadio Olimpico e la Roma si confermano un traino per gli eventi sportivi nazionali, con tre delle partite con la maggiore affluenza in assoluto. Il picco massimo è stato registrato durante il derby contro la Lazio del 5 gennaio 2025, che ha conquistato la medaglia d’oro dell’anno con 73.932 spettatori. A seguire la sfida contro il Genoa del 29 dicembre (73.553 presenze) e contro il Milan del 18 maggio (73.116 presenze).

La Regione Lazio detiene il primato sull’affluenza media: 5.056 spettatori per evento, quasi undici volte la media nazionale. Con 93,7 milioni di euro di spesa, si conferma seconda regione per valore generato. Le partite europee della Roma all'Olimpico,contro il Porto negli spareggi di Europa League e contro l’Athletic Club agli ottavi, hanno contribuito a mantenere elevato il profilo economico della regione.

(siae.it)