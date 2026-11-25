Prima dell'inizio della partita, i tifosi del PSG hanno deciso di fare una doppia coreografia. Sia da una parte che dall'altra infatti, nelle due Curve, i tifosi hanno deciso di utilizzare lo stesso tema: gladiatori e impero romano.

Durante la coreografia anche le luci hanno aiutato i tifosi. In mezzo al campo sono stati riprodotti Tour Eiffel e Colosseo.