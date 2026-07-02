Moratti: "Totti? Non fu un colpo mancato, la Roma non lo avrebbe ceduto”

L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha rilsciato una lunga intervista al portale calcistico, svelando un retroscena su Francesco Totti. Le sue parole: "Non è stato un colpo mancato, in quanto l’ho chiesto e Sensi molto coraggiosamente alla fine se lo tenne. Quindi devo dire che non si può parlare di un colpo mancato, ma di una possibilità che però non c’era, in realtà poi non c’era. Perché la Roma non lo vendeva e quindi no, non posso considerarlo come un colpo mancato”.

(soccermagazine.it)