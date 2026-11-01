Elezioni Figc: il comunicato di Cagliari, Sassuolo e Venezia: "Non abbiamo ancora deciso chi appoggiare"

Malagò e Galliani, con le candidature che si chiuderanno ufficialmente il 4 novembre. Le tre società in questione, questa mattina, hanno diramato un comunicato stampa. Il prossimo 11 dicembre si sceglierà il presidente della Figc . A correre saranno, con le candidature che si chiuderanno ufficialmente il 4 novembre. Le tre società in questione, questa mattina, hanno diramato un comunicato stampa.

"Cagliari Calcio, U.S. Sassuolo Calcio e Venezia FC condividono l’importanza di un confronto sui programmi e sulle prospettive del calcio italiano in vista della prossima elezione del Presidente della FIGC.

I tre Club non hanno al momento espresso il proprio sostegno ad alcuna candidatura e intendono approfondire le proposte per il futuro della Federazione prima di definire il proprio orientamento. Nel confermare la stima per Adriano Galliani e Giovanni Malagò, figure di riconosciuta autorevolezza ed esperienza, i Club ritengono centrale conoscere le priorità dei rispettivi programmi, le riforme proposte e le modalità con cui intendono realizzarle.

Con questo spirito, esprimono la propria disponibilità ad un confronto aperto e costruttivo con entrambi, nell’interesse dell’intero movimento calcistico italiano".

(Sassuolocalcio.it)