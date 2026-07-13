Dybala, anche l’intermediario Bereit celebra il rinnovo: “Felice di aver fatto parte del rinnovo di Paulo con la Roma”

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
È ufficialmente iniziata la stagione 2026-27 della Roma. Attraverso i propri canali social, il club giallorosso ha condiviso il video del primo allenamento della nuova annata, con Gian Piero Gasperini...
Al via la vendita dei biglietti per l'amichevole Cannes-Roma, in programma il 26 luglio alle ore 18:00 allo Stadio Pierre de Coubertin in Francia. I tagliandi per il settore ospiti (Tribune Ouest) son...
La nuova stagione della Roma è ufficialmente iniziata. Nel primo giorno di raduno a Trigoria, il club giallorosso ha condiviso sui propri canali social video e foto che ritraggono l'arrivo dei calcia...
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