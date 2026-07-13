Dybala, anche l’intermediario Bereit celebra il rinnovo: “Felice di aver fatto parte del rinnovo di Paulo con la Roma”

Anche Kristian Bereit, intermediario coinvolto nell’operazione che ha portato al rinnovo di Paulo Dybala con la Roma, ha voluto celebrare la firma del nuovo accordo dell’argentino. Attraverso un post pubblicato su Instagram, Bereit ha condiviso una foto scattata a Trigoria insieme alla Joya e ai protagonisti della trattativa, esprimendo tutta la sua soddisfazione.

“Felice di aver fatto parte del rinnovo di Paulo Dybala con la Roma”, ha scritto l’intermediario, che ha poi rivolto un ringraziamento a Carlos Novel e al team di Behind The Athlete “per la continua fiducia e collaborazione”, concludendo il messaggio con un chiaro riferimento al futuro del numero 21 giallorosso: “La storia continua…”.