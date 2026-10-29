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Diaby: l'ex Primavera giallorosso condannato a 9 anni per sequestro di persona

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di FedericoL
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È finita nel peggiore dei modi per Diaby Aboudramane.  L’ex promessa della Roma Primavera, infatti, dovrà scontare nove anni di carcere per aver sequestrato Danilo Valeri in un sushi bar di Ponte Milvio il 22 gennaio 2022. Il ragazzo rapito era il figlio del "Sorcio", considerato un boss delle piazze di spaccio di San Basilio. La condanna nei confronti di Aboudramane è diventata definitiva ieri, così come quella del complice: Jimenez Osvaldo Gonzalez Isaac, che dovrà scontare invece cinque anni. Diaby nel 2021 era stato acquistato dal Verona nell’ambito dell’affare-Kumbulla. Meno di sei mesi prima dell’arresto era anche riuscito a guadagnarsi la prima presenza tra i professionisti esordendo con l’Imolese nella sfida contro il Siena.
(gazzetta.it)
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