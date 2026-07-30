UFFICIALE: Castro è un giocatore della Roma (COMUNICATO)

Ora è anche ufficiale: Santiago Castro è un nuovo giocatore della Roma. Ad annunciarlo lo stesso club giallorosso con un video pubblicato sui social. Il giocatore indosserà la maglia numero 9 lasciata libera da Dovbyk. Questo il comunicato: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Santiago Tomàs Castro dal Bologna FC. L'operazione si conclude con la cessione a titolo definitivo. L'attaccante, classe 2004, ha vestito le maglie di Bologna e Vélez Sarsfield. Con i rossoblù ha giocato 105 partite e segnato 22 gol. Ha scelto la maglia numero 9. Benvenuto a Roma, Santiago!"

(asroma.com)