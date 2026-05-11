Trigoria, seduta di scarico per i giallorossi. Ripresa degli allenamenti fissata a mercoledì

La Roma si è ritrovata questa mattina a Trigoria per una seduta di scarico all'indomani dell'impegno di campionato. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha concesso alla squadra un giorno di riposo per la giornata di domani. La ripresa degli allenamenti al Centro Sportivo Fulvio Bernardini è fissata per mercoledì mattina, quando inizierà la preparazione atletica e tattica in vista del prossimo turno di Serie A, con il derby contro la Lazio.