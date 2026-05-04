Trigoria: domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti

La Roma infiamma la corsa Champions e, dopo la grande vittoria per 4-0 contro la Fiorentina, mette grande pressione sulle rivali. Grazie a questo successo i giallorossi sono saliti al quinto posto in classifica con 64 punti e si sono portati a -1 dalla Juventus quarta e a -3 dal Milan terzo. Gli uomini di Gian Piero Gasperini sono pronti a tornare subito in campo e l'allenatore ha fissato la ripresa degli allenamenti al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria nella giornata di domani pomeriggio, momento in cui inizierà la preparazione in vista della trasferta di Parma in programma domenica alle ore 18.