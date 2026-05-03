Vertice Gasperini-Ryan Friedkin: oggi potrebbe esserci l'incontro. Presente a Trigoria anche il fratello Corbin

Sono ore cruciali per il futuro della Roma e, come rivelato dai due quotidiani, già nella giornata odierna potrebbe andare in scena l'attesissimo vertice tra Gian Piero Gasperini e il vicepresidente Ryan Friedkin. L'imprenditore statunitense è sbarcato a Ciampino venerdì (il suo aereo è ripartito verso Londra), ma al momento non si è ancora recato al centro sportivo 'Fulvio Bernardini'. A Trigoria, invece, è presente il fratello Corbin, il quale è stato avvistato ieri nel quartier generale giallorosso.

(Il Messaggero - Gasport)