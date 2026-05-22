Trigoria: ancora a parte Pellegrini, non sarà convocato contro il Verona. Out anche Tsimikas per febbre

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini, il quale perde altri due giocatori in vista dell'importantissimo match contro l'Hellas Verona in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Bentegodi e valido per l'ultima giornata di Serie A. L'allenatore giallorosso dovrà fare a meno dello squalificato Wesley e dell'infortunato Evan Ndicka, ma non saranno gli unici assenti: come rivelato dal giornalista Angelo Mangiante, Lorenzo Pellegrini non è riuscito a smaltire la lesione al flessore della coscia destra e - dato che non si è allenato nemmeno oggi con il resto del gruppo - non sarà convocato. Out anche Konstantinos Tsimikas a causa di una febbre particolarmente alta, tanto che non si è recato nemmeno a Trigoria per l'allenamento odierno.

(Sky Sport)